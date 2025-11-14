Live

Из-за боевых действий часть жителей громады под Харьковом – без газа

Происшествия 10:00   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за боевых действий часть жителей громады под Харьковом – без газа

В Харьковском филиале «Газсети» передают, что некоторые жители Циркуновской громады остались без газоснабжения. 

Газовики отметили: это произошло в результате боевых действий.

«Временно без газоснабжения осталось более трех тысяч клиентов. Просим сохранять спокойствие и самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами», – пишут специалисты.

Газовщики передают, что о возобновлении газоснабжения сообщат дополнительно.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне ударили и по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки. Пострадавших в результате удара нет. Кроме того, Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября.  Под удар БпЛА попало неработающее частное предприятие в Чугуеве – Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, уточнила Минаева. Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники. После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.

Читайте также: Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025, 09:09
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
14.11.2025, 07:45
Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории
14.11.2025, 06:00
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
Порядка 40 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
14.11.2025, 09:04

Новости по теме:

11.11.2025
Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное
07.11.2025
Ряд домов в Харькове останется без газа в понедельник: адреса
03.11.2025
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
01.11.2025
В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса
29.10.2025
Начался отопительный: хватает ли Харькову и области газа (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за боевых действий часть жителей громады под Харьковом – без газа», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» передают, что некоторые жители Циркуновской громады остались без газоснабжения. ".