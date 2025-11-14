Из-за боевых действий часть жителей громады под Харьковом – без газа
В Харьковском филиале «Газсети» передают, что некоторые жители Циркуновской громады остались без газоснабжения.
Газовики отметили: это произошло в результате боевых действий.
«Временно без газоснабжения осталось более трех тысяч клиентов. Просим сохранять спокойствие и самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами», – пишут специалисты.
Газовщики передают, что о возобновлении газоснабжения сообщат дополнительно.
Напомним, в ночь на 14 ноября россияне ударили и по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки. Пострадавших в результате удара нет. Кроме того, Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября. Под удар БпЛА попало неработающее частное предприятие в Чугуеве – Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, уточнила Минаева. Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники. После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.
