Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»

Происшествия 07:21   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, в ночь на 14 ноября, россияне ударили по Харькову.

«Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки.

«К счастью, без пострадавших. Службы работают на месте», – уточнил Терехов.

Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники.

После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К.

Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова.

В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
