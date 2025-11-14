Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
Сьогодні, в ніч проти 14 листопада, росіяни вдарили по Харкову.
“Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки.
“На щастя, без постраждалих. Служби працюють на місці”, – уточнив Терехов.
Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в різних частинах України кружляють російські безпілотники.
Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К.
Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова.
Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.
