Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”

Події 07:21   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, в ніч проти 14 листопада, росіяни вдарили по Харкову.

“Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки.

“На щастя, без постраждалих. Служби працюють на місці”, – уточнив Терехов.

Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в різних частинах України кружляють російські безпілотники.

Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К.

Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова.

Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
