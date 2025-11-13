Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)

Правоохоронці повідомили подробиці удару російського БпЛА, внаслідок якого загинули три людини на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, вранці 13 листопада поблизу села Новоплатонівка в один із мотоблоків влучив FPV-дрон. Правоохоронці зазначили: люди їхали до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.

«На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена», – додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді. Внаслідок російського удару загинули три людини, ще одному травмованому медики надають необхідну допомогу.