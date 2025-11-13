Live

Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)

Події 14:44   13.11.2025
Вікторія Яковенко
Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили подробиці удару російського БпЛА, внаслідок якого загинули три людини на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, вранці 13 листопада поблизу села Новоплатонівка в один із мотоблоків влучив FPV-дрон. Правоохоронці зазначили: люди їхали до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.

«На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена», – додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді. Внаслідок російського удару загинули три людини, ще одному травмованому медики надають необхідну допомогу.

Читайте також: Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
13.11.2025, 15:29
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
13.11.2025, 11:05
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
13.11.2025, 12:06
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
13.11.2025, 13:12
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
13.11.2025, 12:34
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
13.11.2025, 10:28

Новини за темою:

01.11.2025
Чотири людини загинули в пожежах в Харкові – ДСНС
31.10.2025
У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)
27.10.2025
Дві людини загинули: чим била РФ по Харкову та області впродовж тижня
24.10.2025
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
15.10.2025
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили подробиці удару російського БпЛА, внаслідок якого загинули три людини на Харківщині.".