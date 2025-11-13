Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)
Правоохоронці повідомили подробиці удару російського БпЛА, внаслідок якого загинули три людини на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, вранці 13 листопада поблизу села Новоплатонівка в один із мотоблоків влучив FPV-дрон. Правоохоронці зазначили: люди їхали до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарну допомогу.
«На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена», – додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді. Внаслідок російського удару загинули три людини, ще одному травмованому медики надають необхідну допомогу.
Читайте також: Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загинули, удар, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 14:44;