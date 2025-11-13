Новини Харкова – головне за 13 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:05
За добу рятувальники отримали 25 викликів – що було, розповіли у ДСНС
Вранці 13 листопада в пресслужбі облуправління ДСНС повідомили, що протягом доби у рятувальників було 25 викликів. 15 разів співробітники виїжджали гасити пожежі.
При цьому чотири загоряння вирували через російські обстріли. Так напередодні вдень ворог вдарив по центральній частиною Харкова. Горів склад на території цивільного підприємства. Вогонь охопив 400 метрів квадратних.
“Були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували 2 осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум’я, а також врятували двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів”, – зазначили в ДСНС.
07:20
Вночі Харківщину атакували російські БпЛА
Тривогу в Харкові та області вперше цієї ночі оголосили о 00:28. До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили: у Сумській області зафіксували російський безпілотник, який рухається у бік Харківської та Полтавської областей.
Крім цього, за інформацією українських захисників, група БпЛА почала атакувати у бік Запорізької області. Відбій тривоги дали о 02:35. А о 04:39 її відновили – ворог знову випустив дрони. Під загрозою опинилися Харківська, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізька області.
На цей раз тривога тривала близько двох годин. О 06:03 на Харківщині стало “тихо” та станом на 07:20 тривоги в регіоні немає.
