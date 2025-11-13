Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував, що з початку доби ворог атакував на Харківщині 16 разів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.
На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції українських захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Один бій триває.
Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону заявив, що за його переконанням, у Сил оборони є значні здобутки в Куп’янську. Він зазначив: станом на сьогодні ворог не зміг окупувати лівобережну Куп’янщину. СОУ розбили його ударно-штурмовий потенціал. Також окупанти намагалися інфільтруватися по північно-західній околиці, однак їх виявили, знищили або взяли в полог. Що стосується самого міста – ворог також не зміг окупувати Куп’янськ і контролювати його.
