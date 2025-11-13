Live

Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

Фронт 16:47   13.11.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував, що з початку доби ворог атакував на Харківщині 16 разів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції українських захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Один бій триває.

Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону заявив, що за його переконанням, у Сил оборони є значні здобутки в Куп’янську. Він зазначив: станом на сьогодні ворог не зміг окупувати лівобережну Куп’янщину. СОУ розбили його ударно-штурмовий потенціал. Також окупанти намагалися інфільтруватися по північно-західній околиці, однак їх виявили, знищили або взяли в полог. Що стосується самого міста – ворог також не зміг окупувати Куп’янськ і контролювати його.

Читайте також: Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
13.11.2025, 16:47
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
13.11.2025, 12:06
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
13.11.2025, 13:12
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
13.11.2025, 12:34
Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)
Їхали за пенсією: дрон РФ вбив трьох людей на Харківщині (фото, відео)
13.11.2025, 14:44
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
13.11.2025, 13:41

Новини за темою:

12.11.2025
12 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
01.11.2025
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
30.10.2025
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
30.10.2025
Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00
27.10.2025
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував, що з початку доби ворог атакував на Харківщині 16 разів.".