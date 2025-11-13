«По Куп’янську у Сил оборони є значні здобутки» – Ахіллес

Які зусилля доклали українські захисники, щоб втримати Куп’янськ, розповів в етері нацмарафону командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Якщо казати про Куп’янщину треба розуміти, що ворог давно мав завдання (ще більше ніж рік тому) – окупувати лівобережну Куп’янщину. Станом на сьогодні ворог це завдання не зміг виконати. СОУ розбили його ударно-штурмовий потенціал. Також ворог намагався інфільтруватися по північно-західній околиці, був виявлений, зачищений, взятий в полон. Що стосується самого міста – протягом важкого періоду ворог не зміг окупувати Куп’янськ і контролювати його», – зазначив Федоренко.

Він уточнив, що окупанти користувалися різними тактиками, щоб просочитись у місто. Зокрема, заходили ДРГ та переодягалися у цивільний одяг.

«Але закріпитися в будь-якому районі противнику не вдалося. Далі Сили оборони доклали титанічних зусиль, щоб заблокувати його на північній околиці – тобто перерізати противнику можливість інфільтруватися у Куп’янськ. І також ведуться заходи для того, щоб знайти кожного окупанта якому вдалося в попередні часи просочитись в Куп’янськ, і його або беруть в полон, або знищують. По Куп’янську, за моїм переконанням, у Сил оборони є значні здобутки», – підсумував Ахіллес.