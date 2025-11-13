Live

«По Купянску у Сил обороны есть значительные достижения» — Ахиллес

Фронт 16:18   13.11.2025
Виктория Яковенко
«По Купянску у Сил обороны есть значительные достижения» — Ахиллес Скриншот

Какие усилия приложили украинские защитники, чтобы удержать Купянск, рассказал в эфире нацмарафона командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Если говорить о Купянщине надо понимать, что враг давно имел задачу (еще больше года назад) – оккупировать левобережную Купянщину. По состоянию на сегодняшний день враг эту задачу не смог выполнить. СОУ разбили его ударно-штурмовой потенциал. Также враг пытался инфильтрироваться по северо-западной окраине, был обнаружен, зачищен, взят в плен. Что касается самого города – в течение тяжелого периода враг не смог захватить Купянск и контролировать его», – отметил Федоренко.

Он уточнил, что оккупанты пользовались разными тактиками, чтобы проникнуть в город. В частности, заходили ДРГ и переодевались в гражданскую одежду.

«Но закрепиться в любом районе противнику не удалось. Далее Силы обороны приложили титанические усилия, чтобы заблокировать его на северной окраине – то есть, перерезать противнику возможность инфильтрироваться в Купянск. И также ведутся меры по тому, чтобы найти каждого оккупанта, которому удалось в предыдущие времена проникнуть в Купянск, и его либо берут в плен, либо уничтожают. По Купянску, по моему убеждению, у Сил обороны есть значительные достижения», — подытожил Ахиллес.

Автор: Виктория Яковенко
