«Хочется вам сказать больше» — Синегубов о ситуации в Купянске и Волчанске 📹
Тактика ВС РФ на Волчанском направлении не менялась на протяжении года, в Купянске ситуация стабилизируется, но городские бои есть. Начальник ХОВА Олег Синегубов 12 ноября ответил на вопросы журналистов — в том числе о ситуации на фронте.
«Если брать город Купянск, то там остается около 600 человек гражданских, что, конечно, усложняет работу наших военнослужащих. Наши силы обороны проводят там контрдиверсионную работу – и по самому городу, и по окрестностям. Хочется вам сказать больше, но не можем по этому поводу. Там ситуация сейчас стабильная, по Купянску. Она тяжелая, действительно. Есть бои в самом городе, потому что оказываются вражеские солдаты, диверсанты, разведчики — как их еще назвать», — прокомментировал Синегубов.
На уточняющий вопрос о том, сокращается ли количество оккупантов, засевших в городе, он ответил уклончиво: «Стабилизируется ситуация, давайте так».
Что касается Волчанска, события в районе которого в последнее время привлекли внимание осинтеров Института изучения войны и проекта «DeepState», то, по оценке начальника ХОВА, тактика врага тут не изменилась. Как и интенсивность боевых действий.
«Сказать, что это неправда – нет» – Синегубов о заявлении Немичева (видео)
«На Волчанском направлении всегда шли бои круглосуточно… Они дальше и дальше пытались продвинуться. Там, где они немного преуспели, они туда концентрируют все свои усилия — для того, чтобы развить эти успехи… Там (в Волчанске – Ред.) тяжело. Они продолжают активно применять свои мясные штурмы. Тактика не изменилась. Тактика, которую применял враг в последний год, – это просачивание малыми группами (по одному, по два солдата) – и дальше потом определенное накопление, и дальше движение уже в том или ином направлении в зависимости от обстановки», — отметил Олег Синегубов.
