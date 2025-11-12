«Сказать, что это неправда – нет» – Синегубов о заявлении Немичева (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов заверил, что знают про все угрозы по Купянску, Волчанску, Боровой и северу Харьковщины.

Комментировать предостережения командира спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константина Немичева об опасности в приграничье региона Синегубов отказался, лишь сказал:

«Сказать, что это неправда – нет. Нельзя сказать так. Все угрозы у нас есть», — отметил глава ХОВА.

Он рассказал, что враг пытается продвигаться в Волчанске. Однако украинские военные это выявляют и противодействуют.

«Есть угрозы по Купянску так же, но скажу так, еще месяц назад они были более тяжелыми, чем сейчас. То есть ситуация там более стабильная. То есть опять же мы не можем это проговаривать. Давайте оставим это военным. Далее есть ли угрозы? Да есть угрозы, враг не оставил идею оккупировать территорию Харьковской области. Он будет продвигаться, пока ему будет позволять погода, наши военные и все остальное. По тем направлениям уничтожается огромное количество вражеской силы круглосуточно. Вот только отчет за сегодня — более 200 боестолкновений на всех линиях фронта. То есть понимаем интенсивность боевых действий», – сказал Синегубов.

Напомним, ранее об опасности в приграничье сообщил командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев. Он привлек внимание к тому, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, не контролируемой ни украинскими, ни российскими войсками. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировку в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск будет неудачной.