Live

«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)

Фронт 14:03   12.11.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео) Фото: ОТУВ “Харків”

Голова ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що знають про всі загрози по Куп’янську, Вовчанську, Боровій та півночі Харківщини.

Коментувати застереження командира спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтина Немічева про небезпеку в прикордонні регіону Синєгубов відмовився, лише сказав:

«Сказати, що це неправда – ні. Не можна сказати так. Всі загрози в нас є», – зазначив голова ХОВА.

Він розповів, що ворог намагається просуватися у Вовчанську. Однак, українські військові це виявляють і протидіють.

«Є загрози по Куп’янську так само, але скажу так, ще місяць тому вони були більш важкі, ніж зараз. Тобто ситуація там наразі більш стабільна. Тобто знову ж таки, ми не можемо це проговорювати. Давайте залишимо це військовим. Далі, чи є загрози? Та є загрози, ворог не полишив ідеї окупувати територію Харківської області. Він буде просуватися доти, доки йому буде дозволяти погода, наші військові і все інше. На тих напрямках знищується величезна кількість ворожої сили цілодобово. Ось лише звіт за сьогодні – більше ніж 200 боєзіткнень на всіх лініях фронту. Тобто розуміємо інтенсивність бойових дій», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше про небезпеку в прикордонні Харківщини повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев. Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп’янщині – біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличкі просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога – з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у випадку, якщо спроба захопити Куп’янськ зазнає невдачі.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів
«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів
12.11.2025, 15:07
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
12.11.2025, 12:15
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
12.11.2025, 12:04
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
12.11.2025, 12:43
«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)
«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)
12.11.2025, 14:03
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025, 10:38

Новини за темою:

11.11.2025
18 боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
11.11.2025
Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов (відео)
10.11.2025
В ОТУ «Харків» розвіяли міфи РФ про Вовчанськ: допоміг калькулятор
08.11.2025
Двадцять атак окупантів зафіксували на Харківщині – Генштаб ЗСУ
05.11.2025
У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 14:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що знають про всі загрози по Куп’янську, Вовчанську, Боровій та півночі Харківщини.".