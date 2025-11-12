«Сказати, що це неправда – ні» – Синєгубов про заяву Немічева (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що знають про всі загрози по Куп’янську, Вовчанську, Боровій та півночі Харківщини.
Коментувати застереження командира спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтина Немічева про небезпеку в прикордонні регіону Синєгубов відмовився, лише сказав:
«Сказати, що це неправда – ні. Не можна сказати так. Всі загрози в нас є», – зазначив голова ХОВА.
Він розповів, що ворог намагається просуватися у Вовчанську. Однак, українські військові це виявляють і протидіють.
«Є загрози по Куп’янську так само, але скажу так, ще місяць тому вони були більш важкі, ніж зараз. Тобто ситуація там наразі більш стабільна. Тобто знову ж таки, ми не можемо це проговорювати. Давайте залишимо це військовим. Далі, чи є загрози? Та є загрози, ворог не полишив ідеї окупувати територію Харківської області. Він буде просуватися доти, доки йому буде дозволяти погода, наші військові і все інше. На тих напрямках знищується величезна кількість ворожої сили цілодобово. Ось лише звіт за сьогодні – більше ніж 200 боєзіткнень на всіх лініях фронту. Тобто розуміємо інтенсивність бойових дій», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше про небезпеку в прикордонні Харківщини повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев. Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп’янщині – біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличкі просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога – з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у випадку, якщо спроба захопити Куп’янськ зазнає невдачі.
