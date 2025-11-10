Новий фронт? Зміцнювати оборону на Харківщині закликав Немічев з «Кракена»

Перетин російськими військовими держкордону в районі села Бологівка Дворічанської громади Куп’янського району Харківської області може бути елементом їхньої підготовки до нових наступальних операцій, вважає командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев.

“Вздовж частини лінії кордону існує так звана «буферна зона» – близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується РФ. Крім того, ворог нещодавно трохи просунувся в самому Вовчанську”, – пише Немічев.

За його словами, в Росії є задум з’єднати свої угрупування у Вовчанську та Дворічній.

“Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час”, – закликає командир “Кракена”.

Нагадаємо, про просування російських військових у районі села Бологівка Дворічанської громади Куп’янського району проєкт DeepState повідомляв 5 листопада.