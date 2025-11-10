Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Від початку доби російські військові шістнадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бої тривають.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак росіян в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Там також тривають два бої.
Нагадаємо, вранці 10 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти 26 разів намагалися прорватися в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку СОУ відбили шість штурмів росіян біля Петропавлівки та Піщаного.
Читайте також: 13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 17:09;