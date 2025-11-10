Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Від початку доби російські військові шістнадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак росіян в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Там також тривають два бої.

Нагадаємо, вранці 10 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти 26 разів намагалися прорватися в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку СОУ відбили шість штурмів росіян біля Петропавлівки та Піщаного.