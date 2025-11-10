Live

Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:09   10.11.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Від початку доби російські військові шістнадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак росіян в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Там також тривають два бої.

Нагадаємо, вранці 10 листопада Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти 26 разів намагалися прорватися в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку СОУ відбили шість штурмів росіян біля Петропавлівки та Піщаного.

Читайте також: 13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
10.11.2025, 17:09
На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція
На Харківщині застрелили собак, яких вигулювала жінка – поліція
10.11.2025, 14:44
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
10.11.2025, 13:37
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді
10.11.2025, 14:19
Свічки розжарення: ключ до надійного запуску дизеля
Свічки розжарення: ключ до надійного запуску дизеля
10.11.2025, 14:18
13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
10.11.2025, 15:27

Новини за темою:

07.11.2025
Де зараз точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ
06.11.2025
На Куп’янському напрямку все ще найгарячіше на Харківщині – Генштаб ЗСУ
05.11.2025
Де наразі точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
03.11.2025
Шість боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
03.11.2025
На два населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби – Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 17:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби російські військові шістнадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".