Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные шестнадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак россиян в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Там также продолжаются два боя.

Напомним, утром 10 ноября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении оккупанты 26 раз пытались прорваться в районе Волчанска и Тихого. На Купянском направлении СОУ отбили шесть штурмов россиян возле Петропавловки и Песчаного.