Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток российские военные шестнадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боя продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак россиян в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Там также продолжаются два боя.
Напомним, утром 10 ноября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении оккупанты 26 раз пытались прорваться в районе Волчанска и Тихого. На Купянском направлении СОУ отбили шесть штурмов россиян возле Петропавловки и Песчаного.
