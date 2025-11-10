Live

Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:09   10.11.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные шестнадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак россиян в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Там также продолжаются два боя.

Напомним, утром 10 ноября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении оккупанты 26 раз пытались прорваться в районе Волчанска и Тихого. На Купянском направлении СОУ отбили шесть штурмов россиян возле Петропавловки и Песчаного.

Читайте также: 13 «Искандеров» и более 200 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю

Автор: Елена Нагорная
