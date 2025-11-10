Live

13 «Искандеров» и более 200 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю

Происшествия 15:27   10.11.2025
Виктория Яковенко
13 «Искандеров» и более 200 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю Фото: Олег Синегубов

На прошлой неделе по меньшей мере 45 населенных пунктов области, в частности Харьков, подверглись вражеским ударам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов три человека погибли, пострадали 29 жителей, среди них – 10-летняя девочка.

По данным Синегубова, армия РФ выпустила на регион 13 ракет «Искандер-М», 10 КАБов, 118 БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», семь FPV-дронов, тип еще 99 БпЛА устанавливают.

Из-за ударов в Чугуевском районе повреждены два частных дома, два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, два грузовых автомобиля, микроавтобус, оздоровительное заведение, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия.

В Богодуховском районе: два многоквартирных дома, два частных дома, три хозяйственных постройки, два авто, сельскохозяйственное предприятие, гараж, электросети.

В Купянском районе: два многоквартирных дома, 15 частных домов, хозяйственные постройки, четыре автомобиля.

обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области. В результате обстрелов в поселке Приколотное пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины.

Читайте также: В ОТГ «Харьков» развеяли мифы РФ про Волчанск: помог калькулятор

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заработало метро (обновлено)
В Харькове заработало метро (обновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
10.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
10.11.2025, 15:31
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
10.11.2025, 07:44
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области
10.11.2025, 15:50

Новости по теме:

05.11.2025
Пятеро пострадавших, среди них дитя: БпЛА РФ атаковал Харьковщину (оновлено)
04.11.2025
На Харьковщине оккупанты ударили по гражданским, которые шли с белым флагом
04.11.2025
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
01.11.2025
Новости Харькова – главное 1 ноября: как прошел Хэллоуин, 80 ударов за месяц
27.10.2025
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «13 «Искандеров» и более 200 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе по меньшей мере 45 населенных пунктов области, в частности Харьков, подверглись вражеским ударам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".