13 «Искандеров» и более 200 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю

На прошлой неделе по меньшей мере 45 населенных пунктов области, в частности Харьков, подверглись вражеским ударам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов три человека погибли, пострадали 29 жителей, среди них – 10-летняя девочка.

По данным Синегубова, армия РФ выпустила на регион 13 ракет «Искандер-М», 10 КАБов, 118 БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», семь FPV-дронов, тип еще 99 БпЛА устанавливают.

Из-за ударов в Чугуевском районе повреждены два частных дома, два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, два грузовых автомобиля, микроавтобус, оздоровительное заведение, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия.

В Богодуховском районе: два многоквартирных дома, два частных дома, три хозяйственных постройки, два авто, сельскохозяйственное предприятие, гараж, электросети.

В Купянском районе: два многоквартирных дома, 15 частных домов, хозяйственные постройки, четыре автомобиля.

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области. В результате обстрелов в поселке Приколотное пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины.