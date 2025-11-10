Две женщины ранены из-за российских обстрелов – данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области.
«В результате обстрелов в с. Приколотное Ольховатской громады пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток враг бил по Харьковской области преимущественно беспилотниками. По региону «прилетело»:
- 7 БпЛА типа «Герань-2»;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены семь частных домов, а в Лозовском – под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура, добавил начальник ХОВА.
