Две женщины ранены из-за российских обстрелов – данные Синегубова

Происшествия 09:01   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области.

«В результате обстрелов в с. Приколотное Ольховатской громады пострадали 55-летняя и 75-летняя женщины», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток враг бил по Харьковской области преимущественно беспилотниками. По региону «прилетело»:

  • 7 БпЛА типа «Герань-2»;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены семь частных домов, а в Лозовском – под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Генштаб: за сутки на Харьковщине зафиксировали 32 боя

Автор: Николь Костенко-Лагутина
