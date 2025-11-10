Дві жінки поранені через російські обстріли – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області.

“Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог бив по Харківській області переважно безпілотниками. По регіону “прилетіло”:

7 БпЛА типу “Герань-2”;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, а у Лозівському – під ударами опинилася залізнична інфраструктура, додав начальник ХОВА.