Дві жінки поранені через російські обстріли – дані Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області.
“Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки”, – уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби ворог бив по Харківській області переважно безпілотниками. По регіону “прилетіло”:
- 7 БпЛА типу “Герань-2”;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, а у Лозівському – під ударами опинилася залізнична інфраструктура, додав начальник ХОВА.
10 Листопада 2025 в 09:01