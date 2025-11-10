Live

Дві жінки поранені через російські обстріли – дані Синєгубова

Події 09:01   10.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дві жінки поранені через російські обстріли – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області.

“Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог бив по Харківській області переважно безпілотниками. По регіону “прилетіло”:

  • 7 БпЛА типу “Герань-2”;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, а у Лозівському – під ударами опинилася залізнична інфраструктура, додав начальник ХОВА.

Читайте також: Генштаб: за добу на Харківщині зафіксували 32 бої

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів
З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів
10.11.2025, 09:24
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
10.11.2025, 08:07
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро
10.11.2025, 08:59
У Харкові по-новому їздить транспорт через проблеми з метро
У Харкові по-новому їздить транспорт через проблеми з метро
10.11.2025, 07:44
Сьогодні 10 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 листопада 2025: яке свято та день в історії
10.11.2025, 06:00
Троє людей за добу постраждали в пожежах на Харківщині – ДСНС
Троє людей за добу постраждали в пожежах на Харківщині – ДСНС
10.11.2025, 08:03

Новини за темою:

09.11.2025
Синєгубов: окупанти атакували шість населених пунктів – що пошкодили
09.11.2025
ДСНС: 17 пожеж вирували в регіоні протягом доби, є постраждалі
07.11.2025
Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні
07.11.2025
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
05.11.2025
Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дві жінки поранені через російські обстріли – дані Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли два населені пункти в Харківській області.".