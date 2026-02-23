Live

Понад 140 БпЛА, ракети й КАБи атакували Харківщину за тиждень: наслідки

Події 12:05   23.02.2026
Вікторія Яковенко
Понад 140 БпЛА, ракети й КАБи атакували Харківщину за тиждень: наслідки Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 48 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок ударів РФ загинули три людини, 17 – постраждали.

Ворог випустив на регіон: дві ракети, дев’ять КАБів, 32 БпЛА типу «Герань-2», шість «ланцетів», чотири «молнии», 23 FPV-дрони, тип ще 77 безпілотників встановлюють.

Синєгубов повідомив, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджені скління вікон багатоквартирного будинку, вісім приватних будинків, господарча споруда, три авто, цивільне підприємство, ферма, де загинули 100 голів свиней.

Суттєві пошкодження — у Лозівському районі: два багатоквартирні будинки, три приватні будинки, господарська споруда, п’ять автомобілів, залізнична інфраструктура, енергомережі, база відпочинку.

У Харкові ворог пошкодив два багатоквартирні будинки, приватний будинок, цивільна будівля, два авто.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Наслідки удару по Харкову 23 лютого показала мерія (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
