Наслідки удару по Харкову 23 лютого показала мерія (фото)
23 лютого близько 06:30 ранку в Харкові пролунала серія вибухів. “Прильоти” були в Холодногірському та Основ’янському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Внаслідок ранкової ворожої атаки в Основ’янському районі було пошкоджено сім приватних будинків”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
На місце виїхали комунальники та представники районної адміністрації.
“Зараз бригада КП “Харківспецбуд” закриває вибиті вікна, лагодить покрівлі та огорожу. Крім того, на місці працює газова служба, КП “Харківміськсвітло”, АТ “Харківобленерго”, які перевіряють справність мереж. Працівники КП “Благоустрій” м. Харкова” прибирають уламки, сміття тощо”, – відзначили в мерії.
Інформації про наслідки “прильоту” в Холодногірському районі станом на 11:30 немає. Відомо, що через ранкові удари в місті постраждали двоє людей: гострий стрес у 70-річної жінки, поранений 55-річний чоловік.
