Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині: що відомо
АТ “Харківобленерго” вранці 23 лютого поінформувало, що в області пустили в дію графіки аварійних відключень електрики – для стабілізації ситуації в мережі.
“Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень”, – попередили харківські енергетики.
Графіки погодинних відключень на 23 лютого наступні:
1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
3.2 04:30-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 06:00-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
Свою чергу можна дізнатися ТУТ.
Застосування аварійних відключень означає, що тривалість періодів без світла може збільшитись порівняно з опублікованим погодинним графіком.
У НЕК “Укренерго” повідомили, що аварійні відключення застосовують у кількох регіонах України. Також є відключення через російські обстріли – зокрема, в Харківській області.
Читайте також: Життя без холодильника: чи стало більше отруєнь у Харкові
“Через наслідки попередніх російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону”, – зазначили в Укренерго.
При цьому пресслужба компанії повідомила, що споживання електроенергії загалом в Україні знизилося. 23 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% нижчим, ніж у цей час у попередній робочий день – п’ятницю. Пояснюють це потеплінням, а також застосуванням більшого обсягу обмежень в окремих областях.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графіки, електрика, новини Харкова, НЭК "Укрэнерго";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині: що відомо», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 11:23;