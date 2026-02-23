Live

Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині: що відомо

Суспільство 11:23   23.02.2026
Оксана Горун
АТ “Харківобленерго” вранці 23 лютого поінформувало, що в області пустили в дію графіки аварійних відключень електрики – для стабілізації ситуації в мережі.

“Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень”, – попередили харківські енергетики.

Графіки погодинних відключень на 23 лютого наступні:

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
3.2 04:30-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 06:00-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Свою чергу можна дізнатися ТУТ.

Застосування аварійних відключень означає, що тривалість періодів без світла може збільшитись порівняно з опублікованим погодинним графіком.

У НЕК “Укренерго” повідомили, що аварійні відключення застосовують у кількох регіонах України. Також є відключення через російські обстріли – зокрема, в Харківській області.

Читайте також: Життя без холодильника: чи стало більше отруєнь у Харкові

“Через наслідки попередніх російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону”, – зазначили в Укренерго.

При цьому пресслужба компанії повідомила, що споживання електроенергії загалом в Україні знизилося. 23 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% нижчим, ніж у цей час у попередній робочий день – п’ятницю. Пояснюють це потеплінням, а також застосуванням більшого обсягу обмежень в окремих областях.

