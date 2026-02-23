Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине: что известно

АО «Харьковоблэнерго» утром 23 февраля проинформировало, что в области задействовали графики аварийных отключений электричества — для стабилизации ситуации в сети.

«Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений», — предупредили харьковские энергетики.

Графики почасовых отключений на 23 февраля следующие:

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

3.2 04:30-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 06:00-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Свою очередь можно узнать ЗДЕСЬ.

Применения аварийных отключений означает, что продолжительность периодов без света может увеличиться по сравнению с опубликованным почасовым графиком.

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что аварийные отключения применяют в нескольких регионах Украины. Также есть отключения из-за российских обстрелов — в том числе, в Харьковской области.

«Из-за последствий предыдущих российских атак – в большинстве регионов Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. В отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики почасовых отключений там не действуют. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона», — отметили в Укрэнерго.

При этом пресс-служба компании сообщила, что потребление электроэнергии в целом в Украине снизилось. 23 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,5% ниже, чем в это время в предыдущий рабочий день – в пятницу. Объясняют это потеплением, а также — применением большего объема ограничений в отдельных областях.