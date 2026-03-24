Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет – когда
Из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов РФ по указанию НЭК «Укрэнерго» сегодня, 24 марта, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света, передают в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.2 08:30-10:00
6.1 06:00-08:30; 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Список адресов с очередями — ЗДЕСЬ.
Также с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В облэнерго также акцентировали, что ситуация в энергосистеме постоянно изменяется, поэтому призвали абонентов следить за сообщениями на официальных ресурсах.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 09:23;