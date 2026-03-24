Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет – когда

Общество 09:23   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов РФ по указанию НЭК «Укрэнерго» сегодня, 24 марта, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света, передают в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.2 08:30-10:00

6.1 06:00-08:30; 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Список адресов с очередями — ЗДЕСЬ. 

Также с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В облэнерго также акцентировали, что ситуация в энергосистеме постоянно изменяется, поэтому призвали абонентов следить за сообщениями на официальных ресурсах.

