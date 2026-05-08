Обстрелянный врагом поезд прибыл на Харьковщину по графику – УЗ (фото)
Накануне, 7 мая, под вражеский удар попал поезд №101/102 Николаев — Лозовая. Сегодня он уже приехал в Харьковскую область.
Как сообщили в АО «Укрзалізниця», обстрел произошел в Николаевской области.
«Был поврежден локомотив и вагон этого поезда. Железнодорожники оперативно произвели замену — и поезд прибыл из одного прифронтового региона в другой по графику благодаря ускорению на маршруте», — рассказали железнодорожники.
В результате атаки никто не пострадал, в УЗ говорят: люди находились в безопасности.
Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что около 07:30 5 мая беспилотник РФ уничтожил вагон поезда в Харьковской области. «Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших», – писал Кулеба.
• Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 13:32;