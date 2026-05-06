Спасло жизнь проводницы на Харьковщине: УЗ устанавливает мобильные укрытия 📹

По всей стране АО «Укрзалізниця» разворачивает более 800 модульных укрытий, сообщили в Telegram-канале компании.

Там говорят: накануне, 5 мая, такое укрытие спасло жизнь проводнице на Харьковщине.

«Она успела эвакуироваться после сигнала об опасности. Через несколько минут вагон уничтожил вражеский дрон», — отметили железнодорожники.

Сообщается, что создать сеть мобильных укрытий решили из-за увелечения атак на железную дорогу. Их производят собственными силами на предприятиях компании.

«Прежде всего, такие укрытия устанавливают в наиболее опасных местах: возле критически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где нет стационарных убежищ. Такие укрытия позволяют быстро спрятаться во время тревоги и защищают от обломков во время обстрелов», – объясняет УЗ.

Там напомнили, что с начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что около 07:30 5 мая беспилотник РФ уничтожил вагон поезда в Харьковской области. «Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших», – писал Кулеба.