Врятувало життя провідниці на Харківщині: УЗ встановлює мобільні укриття 📹

По всій країні АТ «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів, повідомили у телеграм-каналі компанії.

Там кажуть: напередодні, 5 травня, таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині.

«Вона встигла евакуюватися після сигналу про небезпеку. За кілька хвилин вагон знищив ворожий дрон», – зазначили залізничники.

Повідомляється, що розгорнути мережу мобільних укриттів вирішили через зростання атак на залізницю. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії.

«Насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях: біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів», – пояснює УЗ.

Там нагадали, що від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 5 травня безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині. «Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих», – писав Кулеба.