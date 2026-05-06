Врятувало життя провідниці на Харківщині: УЗ встановлює мобільні укриття 📹
По всій країні АТ «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів, повідомили у телеграм-каналі компанії.
Там кажуть: напередодні, 5 травня, таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині.
«Вона встигла евакуюватися після сигналу про небезпеку. За кілька хвилин вагон знищив ворожий дрон», – зазначили залізничники.
Повідомляється, що розгорнути мережу мобільних укриттів вирішили через зростання атак на залізницю. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії.
«Насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях: біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів», – пояснює УЗ.
Там нагадали, що від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
Відео: АТ “Укрзалізниця”
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 5 травня безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині. «Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих», – писав Кулеба.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", укриття, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 13:44;