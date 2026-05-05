Вранці росіяни знищили вагон поїзда на Харківщині

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що близько 07:30 безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині.

Вранці 5 травня росіяни вкотре атакували інфраструктуру АТ “Укрзалізниці”.

“Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих”, – уточнив Кулеба.

Також безпілотник атакував тепловоз на Полтавщині – вагон пошкоджений, почалося загоряння. Крім того, через російські обстріли пошкоджений електровоз на Дніпровщині.

“Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає“, – додав Кулеба.