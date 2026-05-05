Новини Харкова — головне 5 травня: ракетні удари по Харкову
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:15
Інтенсивність боїв знижується: п’ять атак було на Харківщині за добу
Про те, як минула доба на фронті на Харківщині, повідомив уранці 5 травня Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Приліпки, Стариці та Амбарного. На Куп’янському – був один бій у районі Радьківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.
07:27
Дві ракети атакували вранці Харків: пошкоджена багатоповерхівка
Вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети.
Близько 04:50 зафіксували влучання ракети в Основ’янському районі.
“Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. На щастя, без постраждалих“, – написав мер.
Приблизно через 20 хвилин росіяни завдали повторного удару. Під атакою знову опинився Основ’янський район.
“Пошкоджено складське приміщення та автомобілі“, – уточнив Терехов.
Тривога в Харкові лунала за ніч тричі. О 00:18 моніторингові ТГ-канали зафіксували БпЛА в області. Вже о 00:26 дали відбій. Ще одну тривогу оголосили о 03:09 – тоді росіяни випустили на Харківщину КАБи. Третя тривога пролунала о 05:21 – ворог здійснив повторні запуски авіабомб. Станом на 07:15 у Харкові та області тихо.
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 08:15;