У юних харків’ян вилучили психотропів на близько 120 тис. грн – прокуратура

Правоохоронці затримали у Харкові хлопців, які, за даними слідства, планували «бізнес» на екстазі.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 19-річний містянин, який займався збутом заборонених речовин, запропонував своєму 18-річному знайомому «роботу» — продавати психотроп MDMA (екстазі).

«Вони отримували «товар» поштою у розфасованих згортках та зберігали за місцями проживання з метою подальшого збуту», – зазначили правоохоронці.

Фігурантів затримали 30 квітня. Під час обшуків у них вилучили 9 г пігулок MDMA і речовини PVP, електронні ваги, велику кількість порожніх зіп-пакетів, а також мобільні телефони з доказами.

«Орієнтована вартість вилучених психотропів складає близько 120 тис. гривень — саме такою могла бути сума доходу від їх збуту», – встановили в прокуратурі.

Хлопцям повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду справу 54-річного мешканця селища Нова Водолага. Слідство вважає, що він продавав психотропи. За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – заробляв на життя таксуванням. У лютому чоловік вирішив організувати «бізнес» із продажу заборонених речовин.