У юных харьковчан изъяли психотропов на около 120 тыс. грн – прокуратура
Правоохранители задержали в Харькове парней, которые, по данным следствия, планировали бизнес на экстазе.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 19-летний горожанин, занимавшийся сбытом запрещенных веществ, предложил своему 18-летнему знакомому «работу» — продавать психотроп MDMA (экстази).
«Они получали «товар» по почте в расфасованных свертках и хранили по местам жительства с целью дальнейшего сбыта», — отметили правоохранители.
Фигурантов задержали 30 апреля. В ходе обысков у них изъяли 9 г таблеток MDMA и вещества PVP, электронные весы, большое количество пустых зип-пакетов, а также мобильные телефоны с доказательствами.
«Ориентированная стоимость изъятых психотропов составляет около 120 тыс. гривен — именно такая могла быть сумма дохода от их сбыта», — установили в прокуратуре.
Парням сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в больших размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.
Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело 54-летнего жителя поселка Новая Водолага. Следствие считает, что он продавал психотропы. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – зарабатывал на жизнь таксировкой. В феврале мужчина решил организовать «бизнес» по продаже запрещенных веществ.
Читайте также: Мошенничество с недвижимостью в Харькове: мужчину таки посадят – прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, психотропы, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «У юных харьковчан изъяли психотропов на около 120 тыс. грн – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 14:14;