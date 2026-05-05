У юных харьковчан изъяли психотропов на около 120 тыс. грн – прокуратура

Общество 14:14   05.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали в Харькове парней, которые, по данным следствия, планировали бизнес на экстазе.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 19-летний горожанин, занимавшийся сбытом запрещенных веществ, предложил своему 18-летнему знакомому «работу» — продавать психотроп MDMA (экстази).

«Они получали «товар» по почте в расфасованных свертках и хранили по местам жительства с целью дальнейшего сбыта», — отметили правоохранители.

Фигурантов задержали 30 апреля. В ходе обысков у них изъяли 9 г таблеток MDMA и вещества PVP, электронные весы, большое количество пустых зип-пакетов, а также мобильные телефоны с доказательствами.

«Ориентированная стоимость изъятых психотропов составляет около 120 тыс. гривен — именно такая могла быть сумма дохода от их сбыта», — установили в прокуратуре.

Парням сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в больших размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело 54-летнего жителя поселка Новая Водолага. Следствие считает, что он продавал психотропы. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – зарабатывал на жизнь таксировкой. В феврале мужчина решил организовать «бизнес» по продаже запрещенных веществ.

