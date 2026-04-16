Таксиста будут судить на Харьковщине: вероятно, торговал PVP (фото)

Правоохранители передали в суд дело 54-летнего жителя поселка Новая Водолага. Следствие считает, что он продавал психотропы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – зарабатывал на жизнь таксуя. В феврале мужчина решил организовать «бизнес» по продаже запрещенных веществ.

«Он покупал психотропное вещество PVP, хранил и фасовал по месту жительства, а в дальнейшем – сбывал «клиентам». Мужчина привозил «товар» на собственном авто в определенное место и передавал его покупателям из рук в руки. Цена за «дозу» составляла 1300 гривен», – установили правоохранители.

Фигуранта задержали. В ходе обыска у него изъяли около 100 г PVP, добавили в прокуратуре.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, в особо крупных размерах. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

