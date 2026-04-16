Таксиста будут судить на Харьковщине: вероятно, торговал PVP (фото)

Общество 12:33   16.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 54-летнего жителя поселка Новая Водолага. Следствие считает, что он продавал психотропы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – зарабатывал на жизнь таксуя. В феврале мужчина решил организовать «бизнес» по продаже запрещенных веществ.

«Он покупал психотропное вещество PVP, хранил и фасовал по месту жительства, а в дальнейшем – сбывал «клиентам». Мужчина привозил «товар» на собственном авто в определенное место и передавал его покупателям из рук в руки. Цена за «дозу» составляла 1300 гривен», – установили правоохранители.

Фигуранта задержали. В ходе обыска у него изъяли около 100 г PVP, добавили в прокуратуре.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, в особо крупных размерах. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Харькове деятельность организации, которая, по данным следствия, наладила масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ. По данным облпрокуратуры, «крышевал» бизнес полицейский. 10 фигурантам сообщили о подозрении.

«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы
Бюст Жуковскому в Харькове теперь можно снести – деколонизаторы
  Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 12:33;

