Таксиста судитимуть на Харківщині: ймовірно, торгував PVP (фото)

Правоохоронці передали до суду справу 54-річного мешканця селища Нова Водолага. Слідство вважає, що він продавав психотропи.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – заробляв на життя таксуванням. У лютому чоловік вирішив організувати «бізнес» із продажу заборонених речовин.

«Він купував психотропну речовину PVP, зберігав і фасував за місцем проживання, а в подальшому — збував «клієнтам». Чоловік привозив «товар» на власному авто до визначеного місця та передавав його покупцям з рук у руки. Ціна за «дозу» складала 1300 гривень», – встановили правоохоронці.

Фігуранта затримали. Під час обшуку у нього вилучили близько 100 г PVP, додали в прокуратурі.

Чоловіку інкримінують незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Харкові діяльність організації, яка, за даними слідства, налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин. За даними облпрокуратури, «кришував» бізнес поліцейський. 10 фігурантам повідомили про підозру.