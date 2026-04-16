Live

Таксиста судитимуть на Харківщині: ймовірно, торгував PVP (фото)

Суспільство 12:33   16.04.2026
Вікторія Яковенко
Таксиста судитимуть на Харківщині: ймовірно, торгував PVP (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу 54-річного мешканця селища Нова Водолага. Слідство вважає, що він продавав психотропи.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – заробляв на життя таксуванням. У лютому чоловік вирішив організувати «бізнес» із продажу заборонених речовин.

«Він купував психотропну речовину PVP, зберігав і фасував за місцем проживання, а в подальшому — збував «клієнтам». Чоловік привозив «товар» на власному авто до визначеного місця та передавав його покупцям з рук у руки. Ціна за «дозу» складала 1300 гривень», – встановили правоохоронці.

Фігуранта затримали. Під час обшуку у нього вилучили близько 100 г PVP, додали в прокуратурі.

Чоловіку інкримінують незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Харкові діяльність організації, яка, за даними слідства, налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин. За даними облпрокуратури, «кришував» бізнес поліцейський. 10 фігурантам повідомили про підозру.

Читайте також: Засудять посадовця, що нажився на компенсації за фейкові руїни на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 54-річного мешканця селища Нова Водолага. Слідство вважає, що він продавав психотропи.".