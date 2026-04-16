Харків знову атакували: росіяни вдарили БпЛА, сталася пожежа (доповнено)

Події 12:05   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Перші вибухи у місті почали лунати близько 11:20. Тоді монітори писали про роботу ППО у Харкові – ЗС РФ атакували безпілотниками. 

Доповнено о 12:05. Попередньо, внаслідок ворожого удару в Київському районі горить утеплювач триповерхової будівлі на площі близько 100 квадратних метрів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено об 11:47. “За уточненою інформацією, горить офісна будівля. Загиблих та постраждалих немає”, – написав Терехов.

Доповнено об 11:38. Удар прийшовся по густонаселеному району міста. Там загорівся приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі немає, додав міський голова.

Вже об 11:30 мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” у місті. 

“Зафіксовано удар ворожого безпілотника по Київському району міста. Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.

Новина доповнюватиметься. 

Зазначимо, тривога в місті звучить з 11:04. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотники в передмісті, незабаром дрони почали кружляти над Харковом. Станом на 11:35 тривога у місті триває.

Нагадаємо, ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотником Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

Вночі 16 квітня вся Україна опинилася  під черговим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.

Читайте також: Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові

У Харкові сьогодні тимчасово не їдуть трамваї – деталі
У Харкові сьогодні тимчасово не їдуть трамваї – деталі
16.04.2026, 10:58
Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
16.04.2026, 09:46
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Десятки загиблих, поранені та руйнування: Україна пережила масований обстріл
Десятки загиблих, поранені та руйнування: Україна пережила масований обстріл
16.04.2026, 09:06

16.04.2026
Є руйнування: Коваленко повідомив про атаки БпЛА на Золочівську громаду
16.04.2026
Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
16.04.2026
Десятки загиблих, поранені та руйнування: Україна пережила масований обстріл
16.04.2026
Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області
15.04.2026
Синєгубов: п’ятеро людей постраждали від “прильотів” по Харківській області


  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Первые взрывы в городе начали звучать около 11:20. Тогда мониторы писали о работе ПВО в Харькове – ВС РФ атаковали беспилотниками. ".