Харків знову атакували: росіяни вдарили БпЛА, сталася пожежа (доповнено)

Перші вибухи у місті почали лунати близько 11:20. Тоді монітори писали про роботу ППО у Харкові – ЗС РФ атакували безпілотниками.

Доповнено о 12:05. Попередньо, внаслідок ворожого удару в Київському районі горить утеплювач триповерхової будівлі на площі близько 100 квадратних метрів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено об 11:47. “За уточненою інформацією, горить офісна будівля. Загиблих та постраждалих немає”, – написав Терехов.

Доповнено об 11:38. Удар прийшовся по густонаселеному району міста. Там загорівся приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі немає, додав міський голова.

Вже об 11:30 мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” у місті.

“Зафіксовано удар ворожого безпілотника по Київському району міста. Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.

Зазначимо, тривога в місті звучить з 11:04. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотники в передмісті, незабаром дрони почали кружляти над Харковом. Станом на 11:35 тривога у місті триває.

Нагадаємо, ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотником Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

Вночі 16 квітня вся Україна опинилася під черговим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.