Харків знову атакували: росіяни вдарили БпЛА, сталася пожежа (доповнено)
Перші вибухи у місті почали лунати близько 11:20. Тоді монітори писали про роботу ППО у Харкові – ЗС РФ атакували безпілотниками.
Доповнено о 12:05. Попередньо, внаслідок ворожого удару в Київському районі горить утеплювач триповерхової будівлі на площі близько 100 квадратних метрів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено об 11:47. “За уточненою інформацією, горить офісна будівля. Загиблих та постраждалих немає”, – написав Терехов.
Доповнено об 11:38. Удар прийшовся по густонаселеному району міста. Там загорівся приватний будинок. Інформації щодо постраждалих наразі немає, додав міський голова.
Вже об 11:30 мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” у місті.
“Зафіксовано удар ворожого безпілотника по Київському району міста. Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.
Новина доповнюватиметься.
Зазначимо, тривога в місті звучить з 11:04. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотники в передмісті, незабаром дрони почали кружляти над Харковом. Станом на 11:35 тривога у місті триває.
Нагадаємо, ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотником Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.
Вночі 16 квітня вся Україна опинилася під черговим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків знову атакували: росіяни вдарили БпЛА, сталася пожежа (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 12:05;