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До 26 тепла. Прогноз погоди на 3 червня у Харкові й області

Погода 20:32   02.06.2026
Оксана Якушко
До 26 тепла. Прогноз погоди на 3 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 3 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Очікують мінливу хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 21 до 26°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 20:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 3 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".