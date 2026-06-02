До 26 тепла. Прогноз погоди на 3 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 3 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Очікують мінливу хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 21 до 26°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 22 – 24°.

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