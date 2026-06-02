До 26 тепла. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ожидают переменную облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 21 до 26°.
В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем столбик термометра поднимется до 22 – 24° тепла.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 20:32;