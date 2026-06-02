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До 26 тепла. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области

Погода 20:32   02.06.2026
Оксана Якушко
До 26 тепла. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ожидают переменную облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 21 до 26°.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 22 – 24° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 20:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 3 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".