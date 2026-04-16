Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
У пресслужбі мерії нагадали, що внаслідок нічної атаки на Харків у Немишлянському районі пошкоджені приватні будинки та газопровід. Наразі там уже працюють комунальники.
“Фахівці КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті вікна. Ремонтні бригади працювали у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути всі пошкодження“, – передають у міськраді.
Роботи продовжуються і в Салтівському районі – там уранці також зафіксували російський удар.
“У Салтівському районі фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна в пошкоджених будинках“, – додали у мерії.
Нагадаємо, ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотником Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.
Вночі 16 квітня вся Україна опинилася під черговим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.
Читайте також: Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 09:46;