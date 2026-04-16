Мерія показала, що зараз відбувається на місцях “прильотів” у Харкові

Суспільство 09:46   16.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мерія показала, що зараз відбувається на місцях "прильотів" у Харкові

У пресслужбі мерії нагадали, що внаслідок нічної атаки на Харків у Немишлянському районі пошкоджені приватні будинки та газопровід. Наразі там уже працюють комунальники. 

Фахівці КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривали вибиті вікна. Ремонтні бригади працювали у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути всі пошкодження“, – передають у міськраді.

Роботи продовжуються і в Салтівському районі – там уранці також зафіксували російський удар.

“У Салтівському районі фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна в пошкоджених будинках“, – додали у мерії.

Нагадаємо,  ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотником Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.

Вночі 16 квітня вся Україна опинилася під черговим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.

