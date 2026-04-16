Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області

Події 08:42   16.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби росіяни обстріляли Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка; у м. Мерефа зазнали травм 28-річний чоловік і 63-річна жінка“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • 12 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 42 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” пошкоджена інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 08:42;

