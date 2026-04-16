Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області
Фото: Олег Синєгубов
Протягом доби росіяни обстріляли Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка; у м. Мерефа зазнали травм 28-річний чоловік і 63-річна жінка“, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- дві ракети (тип встановлюється);
- КАБ;
- 12 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 42 БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” пошкоджена інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 08:42;