Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області

Протягом доби росіяни обстріляли Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 66-річний чоловік і 77-річна жінка; у м. Мерефа зазнали травм 28-річний чоловік і 63-річна жінка“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети (тип встановлюється);

КАБ;

12 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

42 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” пошкоджена інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах.