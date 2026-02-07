Нарколабораторію з мільйонними прибутками викрили на Харківщині
Поліціянти ліквідували нарколабораторію та вилучили психотропів більш ніж на 12,8 мільйона гривень, повідомляє Нацполіція.
Організував виготовлення психотропних речовин 45-річний чоловік. Він запросив до «бізнесу» 48-річного спільника, з яким виготовляв мефедрон, щоб надалі продавати його на території Харківщини та інших областей України.
Оскільки чоловіки не мали відповідної освіти, вони придбали навчальні відеоматеріали, а згодом і обладнання для виробництва психотропних речовин, прекурсори. Нарколабораторію «хіміки» облаштували у віддаленому будинку Харківської області, де виготовляли психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон).
Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області разом із працівниками СБУ в Харківській області та територіального управління ДБР викрили злочинців.
Силовики викрили нарколабораторію безпосередньо під час виготовлення та провели шість санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в їхніх автівках.
Під час обшуків вилучили мефедрон загальною вагою понад 7 кілограмів, близько 3 літрів мефедрону в рідкому стані на кінцевій стадії виготовлення, близько 550 грамів канабісу і близько 100 літрів прекурсорів.
Загальна вартість вилучених психотропів, обладнання і прекурсорів за цінами «чорного» ринку становить понад 12,8 мільйонів гривень.
Обох «хіміків» поліціянти затримали, їх тримають під вартою . Зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні наркотиків і психотропів. Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відео: Нацполіція
