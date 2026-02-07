Live

Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области

Происшествия 13:44   07.02.2026
Оксана Якушко
Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области

Полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли психотропов более чем на 12,8 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

Организовал изготовление психотропных веществ 45-летний мужчина. Он пригласил в «бизнес» 48-летнего сообщника, с которым изготовлял мефедрон, чтобы дальше продавать его на территории Харьковщины и других областей Украины.

Поскольку у мужчин не было соответствующего образования, они приобрели учебные видеоматериалы, а впоследствии и оборудование для производства психотропных веществ, прекурсоры. Нарколабораторию «химики» обустроили в отдаленном доме Харьковской области, где производили психотропное вещество 4-MMC (4-метилметкатинон).

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Харьковской области вместе с работниками СБУ в Харьковской области и территориального управления ДБР разоблачили преступников прямо во время изготовления .

Силовики провели шесть обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях.

Во время обысков изъяли мефедрон общим весом более 7 килограммов, около 3 литров мефедрона в жидком состоянии на конечной стадии изготовления, около 550 граммов каннабиса и около 100 литров прекурсоров.

Общая стоимость изъятого «добра» по ценам «черного» рынка составляет более 12,8 миллиона гривен.

Обоих «химиков» полицейские задержали, их содержат под стражей . Злоумышленникам сообщили о подозрении в изготовлении наркотиков и психотропов. Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео: Нацполиция

Читайте также: Импорт электроэнергии и отключения: как держится энергосистема Украины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
07.02.2026, 10:26
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
07.02.2026, 06:00
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
06.02.2026, 23:00
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области
Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области
07.02.2026, 13:44

Новости по теме:

07.08.2025
Нарколабораторию нашли в Харькове: один из фигурантов готовил плов на рынке 📹
16.05.2025
Две нарколаборатории «накрыли» на Харьковщине – фото и видео
23.10.2023
Создал нарколабораторию в чужом доме на Харьковщине: дельца отправили в тюрьму
19.10.2023
На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео)
02.12.2021
Харьковчанин обустроил в подвале гаража нарколабораторию (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли психотропов более чем на 12,8 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.".