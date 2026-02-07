Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области

Полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли психотропов более чем на 12,8 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

Организовал изготовление психотропных веществ 45-летний мужчина. Он пригласил в «бизнес» 48-летнего сообщника, с которым изготовлял мефедрон, чтобы дальше продавать его на территории Харьковщины и других областей Украины.

Поскольку у мужчин не было соответствующего образования, они приобрели учебные видеоматериалы, а впоследствии и оборудование для производства психотропных веществ, прекурсоры. Нарколабораторию «химики» обустроили в отдаленном доме Харьковской области, где производили психотропное вещество 4-MMC (4-метилметкатинон).

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Харьковской области вместе с работниками СБУ в Харьковской области и территориального управления ДБР разоблачили преступников прямо во время изготовления .

Силовики провели шесть обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях.

Во время обысков изъяли мефедрон общим весом более 7 килограммов, около 3 литров мефедрона в жидком состоянии на конечной стадии изготовления, около 550 граммов каннабиса и около 100 литров прекурсоров.

Общая стоимость изъятого «добра» по ценам «черного» рынка составляет более 12,8 миллиона гривен.

Обоих «химиков» полицейские задержали, их содержат под стражей . Злоумышленникам сообщили о подозрении в изготовлении наркотиков и психотропов. Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео: Нацполиция