Нарколабораторию нашли в Харькове: один из фигурантов готовил плов на рынке 📹
В Харькове правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию. В деле подозревают четырех фигурантов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал «наркобизнес» гражданин Кыргызстана. К делу он привлек свою сожительницу — местную жительницу, а также двух знакомых — граждан Узбекистана.
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что в свободное время один из возможных членов группы готовил плов на рынке, остальные трое — безработные.
Видео: Сергей Болвинов
«Схема» заключалась в изготовлении, хранении и сбыте прекурсоров и психотропов. Работали масштабно: в частном доме обустроили нарколабораторию, в арендованном гараже создали «склад», а сбыт вели через Telegram и почтовые сервисы», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре выяснили, что прекурсор пирролидин, используемый для изготовления наркотиков, разливали в канистры. А чтобы не привлекать внимание, их оборачивали в черную пленку, упаковывали в коробки, сверху клали детские подгузники и коробку конфет.
«Делки писали фиктивные имена и отправляли по почте по всей стране. Все выглядело как бытовой груз. Параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотропы PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки», – отметили правоохранители.
Предварительно, ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 25 млн грн.
Правоохранители задержали четырех вероятных участников схемы. Гражданину Кыргызстана и одному из его товарищей инкриминируют незаконное приобретение, хранение, пересылку, перевозку с целью сбыта, а также сбыт прекурсоров и особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УКУ). Женщине инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УКУ. Второму товарищу – ч. 2 ст. 307 УКУ.
Читайте также: Коноплю выращивали в одном из районов Харькова: подробности (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарколаборатория, новости Харькова, Сергей Болвинов, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нарколабораторию нашли в Харькове: один из фигурантов готовил плов на рынке 📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию. В деле подозревают четырех фигурантов.".