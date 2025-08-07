Нарколабораторию нашли в Харькове: один из фигурантов готовил плов на рынке 📹

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию. В деле подозревают четырех фигурантов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал «наркобизнес» гражданин Кыргызстана. К делу он привлек свою сожительницу — местную жительницу, а также двух знакомых — граждан Узбекистана.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что в свободное время один из возможных членов группы готовил плов на рынке, остальные трое — безработные.

Видео: Сергей Болвинов

«Схема» заключалась в изготовлении, хранении и сбыте прекурсоров и психотропов. Работали масштабно: в частном доме обустроили нарколабораторию, в арендованном гараже создали «склад», а сбыт вели через Telegram и почтовые сервисы», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре выяснили, что прекурсор пирролидин, используемый для изготовления наркотиков, разливали в канистры. А чтобы не привлекать внимание, их оборачивали в черную пленку, упаковывали в коробки, сверху клали детские подгузники и коробку конфет.

«Делки писали фиктивные имена и отправляли по почте по всей стране. Все выглядело как бытовой груз. Параллельно через Telegram-канал фигуранты продавали психотропы PVP. После оплаты покупатели получали координаты закладки», – отметили правоохранители.

Предварительно, ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 25 млн грн.

Правоохранители задержали четырех вероятных участников схемы. Гражданину Кыргызстана и одному из его товарищей инкриминируют незаконное приобретение, хранение, пересылку, перевозку с целью сбыта, а также сбыт прекурсоров и особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УКУ). Женщине инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 307 УКУ. Второму товарищу – ч. 2 ст. 307 УКУ.