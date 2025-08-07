Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹
У Харкові правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію. У справі підозрюють чотирьох фігурантів.
За даними Харківської обласної прокуратури, організував «наркобізнес» громадянин Киргизстану. До справи він залучив свою співмешканку — місцеву жительку, а також двох знайомих – громадян Узбекистану.
Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що у вільний час один із ймовірних членів групи готував плов на ринку, решта троє — безробітні.
Відео: Сергій Болвінов
«Схема» полягала у виготовленні, зберіганні і збуті прекурсорів та психотропів. Працювали масштабно: у приватному будинку облаштували нарколабораторію, в орендованому гаражі створили «склад», а збут вели через телеграм і поштові сервіси», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі з’ясували, що прекурсор піролідин, який використовують для виготовлення наркотиків, розливали у каністри. А щоб не привертати увагу, їх обгортали у чорну плівку, пакували у коробки, зверху клали дитячі підгузки та коробку цукерок.
«Ділки писали фіктивні імена і відправляли поштою по всій країні. Усе виглядало як побутовий вантаж. Паралельно через телеграм-канал фігуранти продавали психотроп PVP. Після оплати покупці отримували координати закладки», – зазначили правоохоронці.
Попередньо, орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів складає майже 25 млн грн.
Наразі правоохоронці затримали чотирьох ймовірних учасників схеми. Громадянину Киргизстану та одному з його товаришів інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут прекурсорів і особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 ККУ). Жінці інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 307 ККУ. Другому товаришу – ч. 2 ст. 307 ККУ.
