Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹

Суспільство 12:42   07.08.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію. У справі підозрюють чотирьох фігурантів.

За даними Харківської обласної прокуратури, організував «наркобізнес» громадянин Киргизстану. До справи він залучив свою співмешканку — місцеву жительку, а також двох знайомих – громадян Узбекистану.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що у вільний час один із ймовірних членів групи готував плов на ринку, решта троє — безробітні.

Відео: Сергій Болвінов

«Схема» полягала у виготовленні, зберіганні і збуті прекурсорів та психотропів. Працювали масштабно: у приватному будинку облаштували нарколабораторію, в орендованому гаражі створили «склад», а збут вели через телеграм і поштові сервіси», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі з’ясували, що прекурсор піролідин, який використовують для виготовлення наркотиків, розливали у каністри. А щоб не привертати увагу, їх обгортали у чорну плівку, пакували у коробки, зверху клали дитячі підгузки та коробку цукерок.

нарколаборатория в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Ділки писали фіктивні імена і відправляли поштою по всій країні. Усе виглядало як побутовий вантаж. Паралельно через телеграм-канал фігуранти продавали психотроп PVP. Після оплати покупці отримували координати закладки», – зазначили правоохоронці.

Попередньо, орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів складає майже 25 млн грн.

Наразі правоохоронці затримали чотирьох ймовірних учасників схеми. Громадянину Киргизстану та одному з його товаришів інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут прекурсорів і особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 ККУ). Жінці інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 307 ККУ. Другому товаришу – ч. 2 ст. 307 ККУ.

нарколаборатория в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Коноплі вирощували в одному з районів Харкові: подробиці (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
