2,5 млн грн щомісяця за психотропи –судитимуть наркобанду з Харківщини

Правоохоронці Харківщини передали до суду справу з наркоугруповання з мільйонними доходами, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці завершили розслідування діяльності організованої групи, чотири учасники якої щомісяця «заробляли» близько 2,5 млн грн на незаконному збуті психотропних речовин.

Зловмисники протягом тривалого часу займалися незаконним виготовленням психотропної речовини PVP у спеціально облаштованій нарколабораторії. Вони використовували лабораторне обладнання, прекурсори та інші хімічні сполуки. Збували заборонені речовини через телеграм-канал, які самі ж створили. Окрім психотропів ділки продавали і канабіс.

Оптові партії відправляли «закладникам» для подальшого розповсюдження, а частину продавали споживачам у роздріб. Наркотики збували у Харкові, області та по всій Україні.

Поліціянти вилучили у фігурантів майно на суму близько 2 млн грн, а також наклали арешт на автівки, оргтехніку і смартфони ще на понад 2 млн грн.

Загальна вартість вилучених психотропних речовин на «чорному ринку» перевищує 24,6 млн грн.

Організатору та трьом учасникам повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків. У кримінальній справі задокументували 17 епізодів злочинної діяльності у складі організованої групи, загалом оголосили 67 підозр.

На час розслідування зловмисники перебували під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.