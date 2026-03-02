2,5 млн грн ежемесячно за психотропы – осудят наркобанду с Харьковщины

Правоохранители Харьковщины передали в суд дело по наркогруппировке с миллионными доходами, сообщает Нацполиция.

Правоохранители завершили расследование деятельности организованной группы, четыре участника которой ежемесячно «зарабатывали» около 2,5 млн грн на незаконном сбыте психотропных веществ.

Злоумышленники долгое время занимались незаконным изготовлением психотропного вещества PVP в специально обустроенной нарколаборатории. Они использовали рекурсоры и химические соединения. Сбывали запрещенные вещества через телеграмм-канал, которые сами создали. Кроме психотропов дельцы продавали и каннабис.

Оптовые партии отправляли закладчикам для дальнейшего распространения, а часть продавали потребителям в розницу. Наркотики сбывали в Харькове, области и по всей Украине.

Полицейские изъяли у фигурантов имущество на сумму около 2 млн грн, а также наложили арест на автомобили, оргтехнику и смартфоны еще более чем на 2 млн грн.

Общая стоимость изъятых психотропных веществ на черном рынке превышает 24,6 млн грн.

Организатору и трем участникам сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков. По уголовному делу задокументировали 17 эпизодов преступной деятельности в составе организованной группы, всего объявили 67 подозрений.

Во время расследования злоумышленники находились под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.