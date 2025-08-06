Коноплі вирощували в одному з районів Харкові: подробиці (фото)
Правоохоронці провели обшуки в будинках двох чоловіків в Слобідському районі: виявили факти незаконного вирощування нарковмісних рослин.
За даними Харківської обласної прокуратури, вдома у 48-річного чоловіка на присадибній ділянці знайшли понад 30 кущів конопель. Окрім цього, у господарських приміщеннях вилучили близько 2 кг висушеної речовини зеленого кольору, ймовірно, канабісу, що була розфасована та підготовлена до подальшого зберігання або збуту.
У 34-річного фігуранта також вилучено кущі конопель, спеціальні ємності для вирощування рослин. Крім того, у господарських будівлях знайшли скляні банки, зіп-пакети та металеву коробку з речовиною рослинного походження, розповіли правоохоронці.
Усі вилучені зразки направили на експертні дослідження.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: конопля, наркотики, новини Харкова, поліція, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці провели обшуки в будинках двох чоловіків в Слобідському районі: виявили факти незаконного вирощування нарковмісних рослин.".