Коноплі вирощували в одному з районів Харкові: подробиці (фото)

Правоохоронці провели обшуки в будинках двох чоловіків в Слобідському районі: виявили факти незаконного вирощування нарковмісних рослин.

За даними Харківської обласної прокуратури, вдома у 48-річного чоловіка на присадибній ділянці знайшли понад 30 кущів конопель. Окрім цього, у господарських приміщеннях вилучили близько 2 кг висушеної речовини зеленого кольору, ймовірно, канабісу, що була розфасована та підготовлена до подальшого зберігання або збуту.

У 34-річного фігуранта також вилучено кущі конопель, спеціальні ємності для вирощування рослин. Крім того, у господарських будівлях знайшли скляні банки, зіп-пакети та металеву коробку з речовиною рослинного походження, розповіли правоохоронці.

Усі вилучені зразки направили на експертні дослідження.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.