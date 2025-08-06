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Коноплю выращивали в одном из районов Харькова: подробности (фото)

Общество 16:13   06.08.2025
Виктория Яковенко
Коноплю выращивали в одном из районов Харькова: подробности (фото) Фото: Харьковской областная прокуратура

Правоохранители провели обыски в домах двух мужчин в Слободском районе: выявили факты незаконного выращивания наркосодержащих растений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, дома у 48-летнего мужчины на приусадебном участке нашли более 30 кустов конопли. Кроме того, в хозяйственных помещениях изъяли около 2 кг высушенного вещества зеленого цвета, вероятно, каннабиса, который был расфасован и подготовлен к дальнейшему хранению или сбыту.

У 34-летнего фигуранта также изъяты кусты конопли, специальные емкости для выращивания растений. Кроме того, в хозяйственных постройках нашли стеклянные банки, зип-пакеты и металлическую коробку с веществом растительного происхождения, рассказали правоохранители.

Все изъятые образцы направили на экспертные исследования.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковской областная прокуратура
коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковской областная прокуратура
коноплю выращивали в Харькове
Фото: Харьковской областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители провели обыски в домах двух мужчин в Слободском районе: выявили факты незаконного выращивания наркосодержащих растений.".