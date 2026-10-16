Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом

Семь лет лишения свободы за попытку пронести каннабис и PVP получил осужденный в Харьковской области. Наркотики были спрятаны в пачке из-под сигарет, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры доказали, что в ноябре 2024 неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в одном из исправительных центров в пригороде Харькова за преступление в сфере наркооборота, взялся за старое.

Во время выполнения работ по благоустройству за пределами учреждения осужденный приобрел психотроп – PVP, а также наркотик – каннабис, которые ему по предварительной договоренности оставили в пачке из-под сигарет и спрятали в насыпи из песка.

Этот пакет он пытался пронести на территорию исправительного центра. Однако работники учреждения обнаружили запрещенные вещества и вызвали следственно-оперативную группу.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в совершенном. Учитывая предыдущие судимости и неотбытую часть наказания по предыдущим приговорам, суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в больших размерах без цели сбыта (ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, правоохранители обнаружили ряд нарушений в ГУ «Харьковская исправительная колония (№43)». В частности, продукты хранились в столовой без должного температурного режима, а осужденные работали без соблюдения правил охраны труда.