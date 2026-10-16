Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом

Происшествия 17:55   16.10.2026
Татьяна Литвина
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом Фото: vesti.ua

Семь лет лишения свободы за попытку пронести каннабис и PVP получил осужденный в Харьковской области. Наркотики были спрятаны в пачке из-под сигарет, сообщили в областной прокуратуре. 

Прокуроры доказали, что в ноябре 2024 неоднократно судимый мужчина, отбывая наказание в одном из исправительных центров в пригороде Харькова за преступление в сфере наркооборота, взялся за старое.

Во время выполнения работ по благоустройству за пределами учреждения осужденный приобрел психотроп – PVP, а также наркотик – каннабис, которые ему по предварительной договоренности оставили в пачке из-под сигарет и спрятали в насыпи из песка.

Этот пакет он пытался пронести на территорию исправительного центра. Однако работники учреждения обнаружили запрещенные вещества и вызвали следственно-оперативную группу.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в совершенном. Учитывая предыдущие судимости и неотбытую часть наказания по предыдущим приговорам, суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в больших размерах без цели сбыта (ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

Читайте также: Убийство военных и рыбака под Харьковом: подозреваемого отправили в СИЗО

Напомним, правоохранители обнаружили ряд нарушений в ГУ «Харьковская исправительная колония (№43)». В частности, продукты хранились в столовой без должного температурного режима, а осужденные работали без соблюдения правил охраны труда.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
16.10.2026, 14:52
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
Новости Харькова — главное 16 октября: удар по рынку, погибшие, нет света
16.10.2026, 15:31
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
16.10.2026, 12:05
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
16.10.2026, 14:44
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
РФ обстреливает Харьков 16 октября: есть погибшие и раненые (обновлено)
16.10.2026, 12:38
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом
Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом
16.10.2026, 17:55

Новости по теме:

08.10.2026
В аптеках Харькова продавали наркотические препараты без рецептов: будет суд
30.09.2026
Жителя Мерефы подозревают в выращивании конопли – копы изъяли растения
29.09.2026
Поиски конопли и каннабиса на Балаклейщине: копы рассказали о результатах
27.09.2026
У наркодельца в Харькове изъяли наркотики и сообщили о подозрении
23.09.2026
Взялся за старое: чугуевский наркофермер вырастил почти 500 кустов конопли


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Плюс новый срок: осужденный пытался добыть наркотики в колонии под Харьковом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь лет лишения свободы за попытку пронести каннабис и PVP получил осужденный в Харьковской области. Наркотики были спрятаны в пачке из-под сигарет. ".