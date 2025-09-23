В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)

Правоохранители обнаружили ряд нарушений в ГУ «Харьковская исправительная колония (№43)».

Заведение посетил руководитель Немышлянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский, сообщают в облпрокуратуре. В ходе визита проверили условия содержания осужденных, организацию питания, состояние медицинского обеспечения и условия труда.

«Выявлен ряд нарушений законодательства. В частности, в столовой продукты хранились без должного температурного режима, кухонное оборудование использовалось по истечении срока эксплуатации, а учебный класс для подготовки поваров фактически не применялся по назначению», — отметили правоохранители.

Кроме того, осужденные работали без соблюдения правил охраны труда и надлежащего контроля за техникой безопасности при работе с инструментами и лакокрасочными материалами.

Правоохранители передали администрации колонии указания по устранению выявленных нарушений. Также прокурор лично встретился с осужденными и дал разъяснения по вопросам исполнения приговоров судов и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

Напомним, ранее в ГУ «Алексеевская исправительная колония № 25» принуждали заключенных к безвозмездному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение. Об этом сообщал Офис Генерального прокурора. Фигуранты по делу – руководитель колонии, его заместитель, дежурный помощник руководителя учреждения и два оперативных сотрудника.