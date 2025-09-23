Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)

Общество 15:29   23.09.2025
Виктория Яковенко
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители обнаружили ряд нарушений в ГУ «Харьковская исправительная колония (№43)».

Заведение посетил руководитель Немышлянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский, сообщают в облпрокуратуре. В ходе визита проверили условия содержания осужденных, организацию питания, состояние медицинского обеспечения и условия труда.

«Выявлен ряд нарушений законодательства. В частности, в столовой продукты хранились без должного температурного режима, кухонное оборудование использовалось по истечении срока эксплуатации, а учебный класс для подготовки поваров фактически не применялся по назначению», — отметили правоохранители.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, осужденные работали без соблюдения правил охраны труда и надлежащего контроля за техникой безопасности при работе с инструментами и лакокрасочными материалами.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали администрации колонии указания по устранению выявленных нарушений. Также прокурор лично встретился с осужденными и дал разъяснения по вопросам исполнения приговоров судов и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

нарушения в колонии в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в ГУ «Алексеевская исправительная колония № 25» принуждали заключенных к безвозмездному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение. Об этом сообщал Офис Генерального прокурора. Фигуранты по делу – руководитель колонии, его заместитель, дежурный помощник руководителя учреждения и два оперативных сотрудника.

Читайте также: Экс-правоохранителя задержали в Харькове: что он обещал за $14 тысяч

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
22.09.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
23.09.2025, 14:48
Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА
Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА
23.09.2025, 09:56
Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
23.09.2025, 13:08
На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн
На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн
23.09.2025, 14:46
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)
23.09.2025, 15:29

Новости по теме:

26.08.2025
Над заключенными издевались в колонии в Харькове: подозревают руководство
16.02.2024
Навальный умер в колонии – якобы оторвался тромб
25.01.2024
Осужденный в колонии в Харькове призывал жить по законам РФ: что с ним будет
30.08.2023
В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)
28.08.2023
Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В колонию в Харькове пришла прокуратура: какие нарушения нашли (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили ряд нарушений в ГУ «Харьковская исправительная колония (№43)».".