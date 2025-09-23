Экс-правоохранителя задержали в Харькове: что он обещал за $14 тысяч
В Харькове разоблачили очередную схему незаконного выезда за границу уклонистов.
Как выяснили в Харьковской областной прокуратуре, в августе в Харькове правоохранитель предложил своему знакомому, который находился в розыске за уклонение от явки в ТЦК, выехать из Украины в Румынию или Молдову. Он заверил, что имеет отлаженный маршрут и надежных людей.
«Сначала мужчину должны были довезти в Винницу, а затем переправить за границу. За транспортировку «клиент» должен был перечислить 10 тыс. грн, отдельно передать водителю 2 тыс. долларов, а по прибытии в Винницу — еще 12 тыс. долларов одному из участников преступной схемы — 29-летнему жителю Николаева. Все эти требования были выполнены», – рассказали в прокуратуре.
19 сентября правоохранители задержали 29-летнего предполагаемого соучастника, находившегося в пункте обмена валюты, где он пытался перечислить 12 тысяч долларов на криптокошелек как окончательную «оплату за переправку».
«В Харькове был разоблачен и задержан и сам эксправохранитель — с занимаемой должности к тому времени он уже был уволен», — уточнили в прокуратуре.
Обеим мужчинам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Они могут выйти под залог в более полумиллиона гривен.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее СБУ в Харьковской области задержала члена экспертной команды врачей. Новая структура пришла на смену МСЭК только в начале этого года. И вот уже врач-хирург подозревается в торговле фиктивными инвалидностями. Фигурант дела – 41-летний медик. Он работает в стационаре одного из территориальных медобъединений региона. Одновременно является экспертом в команде по оценке повседневного функционирования личности. По версии следствия, хирург организовал схему, по которой люди безосновательно получали или удлиняли группы инвалидности. «Клиентов» врачу помогал искать знакомый – бывший правоохранитель. Оперативники СБУ задокументировали, как эта парочка получала 3800 долларов.
Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 13:43
