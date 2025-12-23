Что происходит на границе в Харьковской области: данные Госпогранслужбы 📹

ВС РФ стремятся расширить зону боев на территории Украины за счет приграничных территорий — именно так оценивают в ГПСУ попытку россиян прорваться в село Сотницкий Казачок в Харьковской области.

«Враг активно начал за последние несколько дней проявлять себя по направлению населенного пункта Сотницкий Казачок. Некоторые свои пехотные группы враг задействует для того, чтобы накопиться в этом населенном пункте и попытаться расширить зону боев, продвигаясь вглубь территории нашего государства. Но несет большие потери. Потери от нашей артиллерии, потери от применения операторами беспилотных летательных аппаратов этих средств. И здесь активно действуют как подразделения Государственной пограничной службы, так и во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нашего государства», — сказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что вдоль госграницы фактически нет территорий, которые бы не находились под российскими обстрелами. Однако за этот год произошли изменения в средствах, применяемых врагом. Если раньше для террористических атак все больше использовали артиллерию, то сейчас на смену ей приходят дроны.

«Это и сбросы с дронов, дроны на оптоволокне, FPV-дроны. Больше всего обстрелов приходится в пределах Сумской области и Харьковщины. Меньше обстрелов по Черниговщине, но бывают периоды, когда враг существенно наращивает обстрелы Черниговщины», — сказал Демченко.

В то же время в Сумскую и Черниговскую области с территории РФ чаще пытаются проникать российские ДРГ, чем на Харьковщину. Спикер ГПСУ отдельно подчеркнул, что врагу не удается достичь желаемого и создать «буферную зону» вдоль границы.