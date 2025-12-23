Что происходит на границе в Харьковской области: данные Госпогранслужбы 📹
ВС РФ стремятся расширить зону боев на территории Украины за счет приграничных территорий — именно так оценивают в ГПСУ попытку россиян прорваться в село Сотницкий Казачок в Харьковской области.
«Враг активно начал за последние несколько дней проявлять себя по направлению населенного пункта Сотницкий Казачок. Некоторые свои пехотные группы враг задействует для того, чтобы накопиться в этом населенном пункте и попытаться расширить зону боев, продвигаясь вглубь территории нашего государства. Но несет большие потери. Потери от нашей артиллерии, потери от применения операторами беспилотных летательных аппаратов этих средств. И здесь активно действуют как подразделения Государственной пограничной службы, так и во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нашего государства», — сказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также отметил, что вдоль госграницы фактически нет территорий, которые бы не находились под российскими обстрелами. Однако за этот год произошли изменения в средствах, применяемых врагом. Если раньше для террористических атак все больше использовали артиллерию, то сейчас на смену ей приходят дроны.
«Это и сбросы с дронов, дроны на оптоволокне, FPV-дроны. Больше всего обстрелов приходится в пределах Сумской области и Харьковщины. Меньше обстрелов по Черниговщине, но бывают периоды, когда враг существенно наращивает обстрелы Черниговщины», — сказал Демченко.
Читайте также: Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря
В то же время в Сумскую и Черниговскую области с территории РФ чаще пытаются проникать российские ДРГ, чем на Харьковщину. Спикер ГПСУ отдельно подчеркнул, что врагу не удается достичь желаемого и создать «буферную зону» вдоль границы.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: госграница, гпсу, Демченко, новости Харькова, Сотницкий Казачок;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что происходит на границе в Харьковской области: данные Госпогранслужбы 📹», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 20:15;