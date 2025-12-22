Штурм границы, сбитый в Харькове ребенок и бюджет города — итоги 22 декабря

Россияне попытались захватить Сотницкий Казачок. 40 тонн песка и щебня использовали, чтобы засыпать воронку на трассе. 11-летнего мальчика сбили в воскресенье на Салтовке. Главные решения Харьковского горсовета: бюджет, льготы и переименование. МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 декабря.

Под ударом, как и более года назад, оказалось село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко пояснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населенные пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из «Градов» и артиллерии, а также забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басово. Сейчас защитники держат границу.

Яма образовалась посреди дороги в результате ракетного удара. В Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщили: срочный ремонт дорожного покрытия уже завершен.

Пострадал 11-летний мальчик. Вечером в воскресенье он переходил проспект Тракторостроителей на Салтовке. Аварию устроил 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, отметили в Нацполиции. Ребенок в больнице. До сих пор в реанимации остаются две девочки, которых на прошлой неделе сбила судья на переходе на улице Дудинской. В пресс-службе ХОВА отметили: 14-летняя пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, 13-летняя – в тяжелом.

Главный финансовый документ города утвердили на сессии. Общий объем доходов города запланировали на уровне почти 21 миллиарда гривен. Расходы – больше, 21,4 миллиарда. В Харькове сохранят бесплатный проезд в транспорте, сообщил мэр Игорь Терехов. В целом больше всего расходов предусмотрено на социалку – почти 6,5 миллиарда гривен. 5,8 миллиарда пойдут на образование, в частности – на строительство первого в городе подземного детского сада. 5,6 миллиарда предусмотрено на сферу ЖКХ. Почти миллиард пойдет на восстановление разрушенных и поврежденных домов и объектов критической инфраструктуры. Также в смете заложили средства для Сил обороны. Для поддержки воинских частей ВСУ и теробороновцев пока нашли 300 миллионов гривен. Депутаты продлили еще на квартал налоговые льготы для бизнеса. Также расширили перечень домов, которые будут восстанавливать за счет государственного бюджета. На сессии приняли проект землеустройства, предусматривающий создание в городе нового сквера – на территории возле Дворца бракосочетания. Отдельным решением переименовали улицу Третью. Теперь она носит имя Артема Костыри. Он был начальником Харьковского районного управления ГСЧС и погиб от повторного российского ракетного удара в ходе тушения пожара.

