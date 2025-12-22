Live

Сколько оккупантов находятся в Купянске – Трегубов об уровне подготовки врага

Записано 15:32   22.12.2025
Виктория Яковенко
Более 100 россиян остаются в Купянске, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«По активным позывным было 40, но это было дней 10 назад. Активный позывной – это активная рация, одна на несколько человек. Точно меньше 200», — сказал Трегубов.

Он уточнил, что сейчас противник пытается давить на те войска, которые находятся на восточном берегу реки Оскол.

«Во-вторых, пытаются деблокировать Купянск. По крайней мере, замысел такой у них есть. Попытки такие есть. Однако по состоянию на данный момент они безуспешны», — отметил Трегубов.

Он также рассказал об уровне подготовки оккупантов на Купянском направлении.

«Там были и наемники, их уже несколько раз брали в плен. Уровень подготовки наемников не слишком высокий. Если брать непосредственно россиян, воюющих там, у них есть определенная подготовка. Это в основном люди, заключившие большие контракты с выплатами от локальных органов власти. Темп их подготовки составлял два месяца, в лагерях в близком приграничье с Украиной. Поэтому подготовка у них есть. Но это непрофессиональные воины, не люди, которые свою жизнь посвятили войне, даже не какие-нибудь профессиональные наемники, как вагнеровцы. Это люди, которые максимум отслужили отсрочку, а затем прошли переподготовку. Это люди средней квалификации, достаточной для того, чтобы вести боевые действия, но не люди, для которых это основная профессия в жизни», — сообщил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Враг пробует штурмовать Сотницкий Казачок? Что известно на сейчас (видео)

Автор: Виктория Яковенко
